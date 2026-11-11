Банки РФ в октябре ускорили корпоративное кредитование

Динамика в рознице сопоставима с сентябрем, отметил ЦБ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки в октябре ускорили корпоративное кредитование, сохранив динамику розничного кредитования на уровне сентября, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

"В октябре, по оперативным данным, рост требований к организациям несколько ускорился по сравнению с сентябрем, а прирост требований к населению был сопоставим с предыдущим месяцем", - говорится в комментарии.

Рост требований к населению в сентябре без учета секьюритизации кредитов был околонулевым. С поправкой на секьюритизированные кредиты в сентябре продолжился рост требований к населению. Требования к организациям за сентябрь увеличились на 0,8% после 1,3% в августе.

По оперативным данным, в октябре рублевые депозиты населения росли в умеренном темпе, говорится в комментарии. В сентябре рублевые средства населения в банках выросли на 0,4% после сокращения на 0,1% в предыдущем месяце.