Рынок акций РФ в среду поднялся к 2500 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду вырос за счет закрытия коротких позиций игроками после завершения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби, которые не принесли прорывных решений, но оставили шансы для соглашения на заключение мира; также фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (январский фьючерс на нефть Brent превысил $94 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2490,01 пункта (+1,9%, максимум сессии - 2498,89 пункта, пик с конца октября), индекс РТС - 948,94 пункта (+1,7%). Среди индексных акций лидировали в росте бумаги "Интер РАО" (+3,8%), "Газпрома" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Московской биржи" (+2,9%), "Роснефти" (+2,6%), "Татнефти" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "Норникеля" (+2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 ноября, составил 82,6617 руб. (+11,31 копейки).

Подорожали также акции Совкомбанка (+2,4%), "ММК" (+2,3%), АФК "Система" (+2%), Сбербанка (+1,9% и +1,8% "префы"), "Т-Технологии" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Северстали" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "ИКС 5" (+1,5%), "НЛМК" (+1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,2%), "Яндексв" (+1,2%), "Полюса" (+0,9%), "МТС" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "Русала" (+0,2%).

Сбербанк в январе-октябре 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6% - до 1 трлн 669,7 млрд руб., говорится в сообщении банка. В октябре текущего года чистая прибыль выросла на 12,6%, до 168,5 млрд руб. Рентабельность капитала Сбера за 10 месяцев 2026 года выросла до 22,9% с 22,4%, в октябре - снизилась до 22,4% с 22,6%.

Подешевели акции ВТБ (-0,8%).

Переговоры в Абу-Даби

В среду завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными, сообщил глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский. Он не стал конкретизировать детали переговоров, отметив, что пока не достигнута окончательная договоренность, они не обсуждаются. "Конкретные детали переговорного процесса в таких случаях - до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, - никогда не обсуждаются", - сказал Мединский на пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби, отвечая на соответствующий вопрос.

Тем не менее позже Мединский выразил мнение, что по итогам встречи ее участникам удалось приблизиться к миру. "Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа" - сказал Мединский в интервью ИС "Вести". "В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты", - отметил он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби в формате Россия-Украина-США по урегулированию украинского кризиса есть основа для дальнейшей работы. "В принципе есть основа для дальнейшей работы", - сказал Рябков журналистам в Абу-Даби.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил в среду, что на переговорах в Абу-Даби удалось добиться прогресса по гарантиям безопасности для Украины. "На этих дискуссиях мы обсуждали послевоенную безопасность, как мы можем гарантировать, что когда эта война закончится, она не начнется вновь. Это очень важно для Украины, ей нужно получить гарантии безопасности, по вопросу которых мы добились достаточных успехов", - сказал он журналистам по завершении переговоров в Абу-Даби. По его словам, речь должна идти о механизмах деконфликтации, наблюдения за прекращением огня, крупных соглашениях, которые обеспечат деэскалацию ситуации после конфликта.

Кушнер также объявил, что вместе с коллегой Стивом Уиткоффом в четверг планирует посетить Москву и обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию. "Мы с Уиткоффом собираемся завтра посетить Москву, где встретимся с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить то, о чем мы говорили сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по ряду других вопросов", - заявил Кушнер журналистам.

Кушнер отметил, что после встречи с Путиным он и Уиткофф планируют полететь в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и обменяются мнениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что пока нет никакого видения возможного формата общения с представителями Евросоюза по украинскому вопросу, но на каком-то этапе об этом может пойти речь. "Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку", - отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Россия будет выстраивать свою дальнейшую линию в украинском вопросе на основании того, что доложат президенту Владимиру Путину члены делегации Мединского и направляющиеся в Москву американские эмиссары. "Я исхожу из того, что действительно объявлено, что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина. Он также получит, естественно, отчет, получает такие отчеты регулярно от делегации Мединского", - сказал Лавров в комментарии ИС "Вести". Он подчеркнул: "Ну и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу дальнейшую линию".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду, что переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоятся в четверг в первой половине дня. "В первой половине дня, да", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, прорывных решений украинского вопроса, как и ожидалось, прошедшие в Абу-Даби переговоры не обеспечили. Однако оптимистичная реакция российского фондового рынка была связана с самим фактом возобновления прекратившихся еще в начале текущего года российско-украинских переговоров, а также с некоторыми достаточно новыми для таких переговоров заявлениями российской и украинской сторон.

Так, Лавров назвал подход украинской стороны к этим переговорам "предметным", отметив конструктивный характер дискуссии в целом, и осторожно намекнул, что Россия может внести некоторые изменения в тактику достижения целей СВО, которые, разумеется, меняться не будут. В свою очередь, представители Украины заявили, что в ходе переговоров ни одна из сторон не выдвигала другой стороне ультиматумов, и все эти заявления позволяют сделать вывод о намерениях обеих сторон как минимум выслушать мнение другой.

Для российского фондового рынка главным итогом переговоров стало заявление спецпосланника президента США Кушнера о том, что он вместе с Уиткоффом в четверг прилетит в Москву для встречи с президентом РФ. До знакового уровня в 2500 пунктов индексу МосБиржи осталось совсем немного, не исключено, что этот уровень может быть пробит вверх до конца текущей недели. Однако если позитивные новости не получат продолжения в ближайшее время (например, таким продолжением могли бы стать новости о встрече на саммите АТЭС президентов России, Китая и США), то рынок начнет фиксировать прибыль. Если американская сторона будет настаивать на включении в состав участников переговоров РФ и Украины представителей европейских стран любой ценой, без учета интересов России, то вполне возможно, что переговоры могут застопориться, а индекс МосБиржи откатится к 2450 пунктам и даже ниже. Но в ближайшие дни на фоне ожидаемого визита спецпосланников из США можно ожидать роста индекса до 2500-2550 пунктов, считает аналитик.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту после выхода отчета ОПЕК, из которого стало известно, что семь стран альянса ОПЕК+, добровольно ограничивающих добычу нефти, даже несмотря на рост производства нефти в октябре, не полностью выполнили квоты.

Среди лидеров роста на фондовом рынке оказались акции ПАО "МГКЛ" (+11,3%) после сообщения компании о том, что в ближайший понедельник она готова ответить на вопросы держателей своих акций и облигаций, а также представить план урегулирования сложившейся ситуации на рынке ее долговых обязательств.

"Ожидаем, что в четверг индекс МосБиржи может двигаться в диапазоне 2450-2550 пунктов, доллар будет двигаться в рамках 81-83 руб./$1", - заключила аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру вышел в плюс, реагируя на заявления официальных лиц по итогам встречи в Абу-Даби и на новости о запланированном визите спецпосланников США в Москву уже в четверг.

Западные фондовые площадки в середине недели придерживаются оптимистичных настроений за счет покупок бумаг IT-сектора. Индексы МосБиржи и РТС отвоевали внутридневные потери и стабилизировались выше поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов соответственно. Индикаторы, очевидно, реагировали на заявления о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинскому кризису для встречи с президентом РФ после двухдневных переговоров в Абу-Даби. Официальные лица отметили прогресс в обсуждении вопроса безопасности и наличие базы для дальнейших обсуждений. Отсутствие конкретики о прорыве по какому-либо из важных вопросов, однако, продолжает держать российский рынок в напряжении, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций, смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,2%, DAX подрос на 1%) и в США (индекс Dow к 19:00 просел на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 1,2-2,5%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 2,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления (Destatis). Инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в сентябре, когда она была максимальной с декабря 2023 года. Октябрьский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут на фоне ослабления надежд на дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта после новых заявлений Тегерана; рынок восстанавливается после отката накануне до 2-месячных минимумов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $94,04 за баррель (+2,8% и -1,2% во вторник), цена декабрьского фьючерса на WTI - $88,1 за баррель (+2,4% и -0,9% накануне).

Тегеран не допустит вывоза обогащенных ядерных материалов из страны, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. "Мы не позволим, чтобы хотя бы одна частица обогащенных ядерных материалов покинула Иран", - приводит Press TV его слова.

Вашингтон неоднократно отмечал, что ядерная проблематика должна стать частью любых первоначальных переговоров с Тегераном, направленных на прекращение американо-иранского военного конфликта.

Росту стоимости нефтяных фьючерсов также способствует обеспокоенность трейдеров продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в октябре увеличила добычу нефти до 10,56 млн баррелей в сутки, до максимума с момента перехода американо-иранского противостояния в военную фазу. Ирак в прошлом месяце нарастил добычу до 4,5 млн б/с, превысив разрешенный уровень на 60 тыс. б/с.

Как показали опубликованные в среду данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 млн баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сокращения на 1 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах сырья будет обнародован в 20:00 в четверг.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Южный Кузбасс" (+23,3%), ПАО "МГКЛ" (+11,3%), ГК "Самолет" (+6,7%), ПАО "Южуралникель" (+5,4%), "СПБ биржи" (+4,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+4,7%), "Русгидро" (+4,7%).

Акции ПАО "Фикс Прайс" (+7,6%, до 0,5809 рубля) выросли на дивидендных новостях. Совет директоров ПАО "Фикс Прайс" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 10 копеек на акцию, в сумме - 10 млрд рублей, сообщила компания. Внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов запланировано на 16 декабря.

Снизились акции ПАО "Евротранс" (-9,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-4%), ПАО "ЭсЭфАй" (-3%), "Мостотреста" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 94,05 млрд рублей (из них 14,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,54 млрд рублей на акции "Т-Технологии").