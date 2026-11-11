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Gartner ожидает, что ИИ увеличит число рабочих мест в мире на 1,7 млн к 2030 г.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект к 2030 году обеспечит чистый прирост 1,7 млн рабочих мест в мире, прогнозирует Gartner.

По оценкам аналитиков, к концу десятилетия ИИ создаст 10,6 млн новых рабочих мест, при этом станет причиной сокращения 8,9 млн позиций.

"Организации, сильнее всех продвинувшиеся во внедрении ИИ, рассматривают его не как замену рабочей силе, а как катализатор преобразования операционной деятельности и ребалансировки кадровых и технологических возможностей для конкуренции на меняющихся рынках", - заявила ведущий аналитик Gartner Хелен Пуатевен, выступая на мероприятии Gartner IT Symposium/Xpo в Барселоне.

В 2026 году одним из наиболее значимых факторов влияния ИИ на рынок труда стало решение компаний отложить открытие 1,3 млн позиций. Кроме того, за минувший год 2,2 млн рабочих мест было потеряно, 1,6 млн - создано.

По прогнозу Gartner, к 2030 году работу из-за ИИ потеряют от 0,4% до 1,8% работников в мире. При этом чуть более 20% сотрудников, или 435,5 млн человек, будут вынуждены адаптироваться к новым форматам работы.

Gartner
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