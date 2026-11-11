Рубль в среду подрос в паре с юанем на фоне небольшого подъема цен на нефть

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос на фоне небольшого подъема цен на нефть. Участники рынка анализируют итоги трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, которые состоялись в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,3775 руб., что на 4,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 13 ноября на 11,31 копейки, до 82,6617 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,02 копейки, до 92,6968 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"В среду рубль немного укрепился в паре с юанем на фоне умеренно подросшей нефти. Накануне рубль обновил месячный минимум к юаню, поэтому полагаем, что в ходе сегодняшних торгов участники рынка фиксировали прибыль по факту завершения трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. В ближайшие дни поддержку рублю может начать оказывать начало подготовки экспортеров к очередному налоговому периоду", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершились, российская делегация вернулась в Москву. Переговоры, в которых принимали участие представители России, США и Украины, продолжались в Абу-Даби в течение двух дней, проходили в закрытом для прессы режиме.

Во второй день стороны общались около 1,5 часов. В первой день встреча продлилась порядка 4 часов. Если в первый день для прессы была предусмотрена открытая протокольная часть, то во второй день СМИ на переговоры не допустили.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, в ее состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что они прилетят в Москву утром 12 ноября, президент Путин проведет с ними переговоры в первой половине дня.

Между тем, Кушнер заявил после переговоров, что представители России, США и Украины обсудили пожелания и опасения Москвы в отношении украинского урегулирования. Он отметил, что у участников процесса украинского урегулирования есть составляющие для заключения соглашения, надо понять, как ими правильно распорядиться. "Мы также тесно взаимодействуем с президентом России Владимиром Путиным. С его командой мы общаемся каждый день", - добавил Кушнер.

Цены на нефть

Нефть продолжает дорожать на торгах в среду в связи с ослаблением надежд на деэскалацию конфликта между США и Ираном.

Тегеран не допустит вывоза обогащенных ядерных материалов из страны, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Он отметил, что эти материалы пригодятся для реализации программ по строительству кораблей и подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Вашингтон ранее заявлял, что ядерная проблематика должна стать частью любых первоначальных переговоров с Тегераном, направленных на прекращение американо-израильской войны против Ирана.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:10 по Москве составляет $93,86 за баррель, что на 2,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,22%, до $87,94 за баррель.

Росту рынка также способствуют сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении продолжающихся нападений на суда в Ормузском проливе.

Последние данные свидетельствуют о том, что в ноябре число нападений на суда практически не сокращается. Во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на танкер у оманской провинции Мусандам. Инцидент произошел в 19 морских милях к северо-востоку от порта Лима в Омане.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил накануне о подрыве трех танкеров в Ормузском проливе, двигавшихся по не одобренному Тегераном маршруту.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала войны на Ближнем Востоке.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 12 базисных пунктов- до 13,81% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду опустилась на 1 базисный пункт - до 14,04% годовых, в то время как версии на 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 14,19% и 14,54% годовых соответственно.