"КазТрансОйл" транспортировал в Новороссийск в январе-октябре 3,7 млн тонн нефти

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) за 10 месяцев 2026 года осуществило транспортировку нефти в направлении порта Новороссийск более 3,7 млн тонн нефти, сообщила компания.

"В направлении порта Новороссийск направлено 3 723 000 тонн, в направлении порта Усть-Луга - 1 958 000 тонн нефти", - говорится в сообщении.

Представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева сообщила, что с сентября отгрузка казахстанской нефти через морской порт Усть-Луга временно не осуществляется.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.