Рубль на "Мосбирже" немного дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" в четверг рубль немного дешевеет к юаню а фоне дешевеющей нефти. Участники рынка ждут результатов переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 1,8 копейки, до 12,3955 рубля. При этом юань оказался на 0,48 копейки выше уровня действующего официального курса.

Путин в четверг проведет в Москве встречу со спецпосланниками президента США. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча запланирована на первую половину дня. Самолет Уиткоффа и Кушнера утром сел во Внуково, там их встретил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Кортеж Дмитриева, в котором также находятся Уиткофф и Кушнер, выехал из аэропорта.

Годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в материале ЦБ по денежно-кредитным условиям и трансмиссии ДКП. Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%. В ЦБ по-прежнему ждут возвращения инфляции к 4% в 2027 году.

В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после подъема накануне.

К 9:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,12% до $92,64 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,14%, до $86,4 за баррель.

Цены снижаются на надеждах на прогресс в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также предположениях, что эскалация американо-иранского конфликта маловероятна в преддверии саммита между США и Китаем, который пройдет на следующей неделе.

В четверг участники рынка будут оценивать данные Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране. По данным Американского института нефти API, резервы за неделю выросли на 9 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их сокращение на 1 млн баррелей.