Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,1%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips в ожидании встречи президента Владимира Путина со спецпосланниками США; сдерживающими факторами для покупателей выступают проседающая нефть (январский фьючерс на Brent торгуется у $92 за баррель) и данные Росстата об ускорении инфляции.

К 9:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2493,6 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 950,31 пункта. Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+4,3%), ВТБ (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,3%), но просели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 ноября, составляет 82,6617 рубля (+11,31 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Яндекс" (+0,1%).

МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%) по итогам III квартала 2026 года получила выручку в размере 10,97 млрд рублей, что на 0,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы сократилась на 8,85% (до 5,98 млрд рублей), рентабельность показателя составила 54,6% против 60% годом ранее.

Показатель выручки оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", аналитики ожидали, что он составит 10,9 млрд рублей. При этом скорр. EBITDA хуже ожиданий - опрошенные аналитики прогнозировали ее на уровне 6,06 млрд рублей.

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 3 по 9 ноября составил 0,12% после снижения цен на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 ноября ускорилась до 6,97% с 6,95% на 2 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2026 году составляет 7,1% (вырос с 7% по опросу в начале октября). Абсолютное большинство экспертов при этом ожидает, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14%.

Представитель американской группы переговорщиков Джаред Кушнер заявил в соцсети X, что несмотря на значительные разногласия по Украине, нужно опираться на достигнутый прогресс и продвигаться к более широким многосторонним переговорам, которые могут привести к миру, а также к суверенитету, безопасности и процветанию Украины.

Также Кушнер заявил, что во время визита вместе с коллегой Стивом Уиткоффом в Москву в четверг обсудит с президентом Владимиром Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта. "В тесной координации с Украиной и европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые мы обсудим с президентом Путиным в Москве завтра", - написал он в соцсети X.

Кушнер также отметил, что после этого у американских переговорщиков пройдут консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС нацелились на сопротивления 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского о приближении сторон к миру по итогам трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, а также о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинского кризису в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Чиновники после переговоров также отметили прогресс в вопросе безопасности и наличие базы для дальнейших обсуждений. Инвесторы на рынке оказались воодушевлены сохранением надежд на дальнейшие переговоры, оправдание которых может вернуть индекс МосБиржи выше 2500 пунктов.

Аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова также отмечает, что позитивным фактором для рынка стали итоги трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби: несмотря на отсутствие существенных прорывов, общая риторика участников переговоров сохранила надежды на дальнейшее продвижение к мирному урегулированию. Также 12 ноября в первой половине дня ожидается встреча Путина со спецпосланниками президента США Кушнером и Уиткоффом.

Нефть в среду подорожала на фоне снижения ожиданий скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, продолжающихся атак на суда в Ормузском проливе и заявлений секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи о недопустимости вывоза обогащенных ядерных материалов из страны.

В случае положительного новостного фона и продолжения движения индекса МосБиржи вверх сопротивлением может выступить уровень 2548 пунктов. В случае разворота поддержку может составить уровень 2392 пункта, рядом с которым проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Котельникова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,6% во главе с Nasdaq, отыграв потери предыдущей сессии, вызванных худшими, чем ожидалось, данными об октябрьской инфляции в США.

Такие данные повышают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики уже на декабрьском заседании Федеральной резервной системы, по мнению участников рынка. Более того, некоторые допускают, что ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов, а не на обычные 25 б.п.

В среду положительным фактором для американского рынка акций стала сильная отчетность поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave, акции которого подскочили почти на 25%.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,01-1,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены вновь снижаются после роста накануне из-за ослабления надежд на дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта после новых заявлений Тегерана.

К 9:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $91,97 за баррель (+1,4% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8% до $85,79 за баррель (+0,6% в среду).

Цены снижаются на надеждах на прогресс в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также предположениях, что эскалация американо-иранского конфликта маловероятна в преддверии саммита между США и Китаем, который пройдет на следующей неделе, отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава. "Однако, учитывая неопределенность ситуации вокруг Ормузского пролива, существенный обвал рынка маловероятен", - написал эксперт.

По мнению стратегов OCBC, давление на нефтяные цены оказывают ожидания снижения риска эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в США. Контроль Демократической партии над Конгрессом может повысить политические и финансовые издержки, связанные с продолжением военных действий Вашингтоном, говорится в аналитической записке банка, эксперты которого в качестве понижательных для рынка нефти факторов отмечают также стабильные объемы экспорта из стран Персидского залива и уменьшение расходов на транспортировку энергоресурсов из региона. При этом банк подтвердил свой прогноз относительно цены Brent на конец 2026 года на уровне $100 за баррель, ожидая новых атак на танкеры, удлинения маршрутов поставки нефти, а также недостатка транспортных мощностей.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала военных действий на Ближнем Востоке.

Несмотря на активизацию переговоров, направленных на завершение конфликта между США и Ираном, какого-либо прорыва в них не достигнуто.

В среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не допустит вывоза обогащенных ядерных материалов из страны. В Вашингтоне неоднократно отмечали, что вопрос об иранской ядерной программе является ключевым для диалога о мирном урегулировании.

В четверг участники рынка будут оценивать отчет министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти в стране, публикация которого ожидается в 20:00 мск. Вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) указали на увеличение резервов на минувшей неделе на 9 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 1 млн баррелей.