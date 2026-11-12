Доля собственных решений "Газпром нефти" в сервисах не должна превышать 50% производственного заказа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" стремится сохранять баланс между внутренним и внешним нефтесервисом, при котором доля собственных решений компании не должна превышать 50% производственного заказа, сообщил "Интерфаксу" руководитель нефтесервисного подразделения "Газпром нефти", гендиректор ООО "Нефтесервисные решения" Андрей Бочков.

"Газпром нефть" исторически придерживалась рыночного подхода к сервисам. И общий тренд сохраняется: мы берем лучшее с рынка, но там, где начинаем зависеть, например, от критических технологий или, наоборот, видим потенциал собственного прорыва, не ждем, а инвестируем сами. В этом балансе заключается стратегия компании относительно сервисов. Мы стремимся сохранять баланс между внутренним и внешним нефтесервисом, при котором доля собственных решений "Газпром нефти" не должна превышать 50% производственного заказа", - сказал он.

По словам Бочкова, сейчас во внутреннем сервисе компании задействованы около 10 тысяч человек, включая совместные предприятия. Эти сотрудники обеспечивают либо критический сервис, либо сервис технологического опережения. Из них около 70% - вахтовый полевой персонал. "Но там, где рынок предлагает более эффективное и выгодное решение, мы привлекаем внешних партнеров. В сегментах, где нужны компетенции и технологии, которых у нас недостаточно, мы можем сокращать собственный вклад до 10% или ограничиваться супервайзингом, диагностикой и полевым аудитом", - отметил собеседник агентства.

Уникальные и высокотехнологичные направления остаются основным фокусом внутреннего нефтесервиса "Газпром нефти", добавил он. В 2025 году доля высокотехнологичных услуг, которые оказывают внутренние сервисы, превысила 56%. Здесь цель - достичь показателя выше 70%. Такой подход позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренними сервисами, критичными для обеспечения непрерывности производства, и внешней нефтесервисной экосистемой.

Отвечая на вопрос, какие базовые услуги точно должны быть под контролем компании, он сказал: "В целом мы сделали следующий выбор. Во-первых, мы самостоятельно инвестируем в новые технологии исследования скважин, потому что по их результатам принимаются бизнес-решения по дальнейшей разработке месторождений. Во-вторых, во внутреннем контуре остается все, что связано с передачей данных и промышленной автоматизацией, потому что это вопрос цифровой безопасности. Третье направление собственного сервиса - энергоэффективность и генерация электроэнергии. Простыми словами, если из-за качества обслуживания случаются отключения электричества, то компания теряет в добыче углеводородов, что для нас, разумеется, недопустимо. Кроме того, "Газпром нефть" идет в новые регионы, в Арктику, и создание энергоэффективных решений - наш фокус на будущее, поэтому мы намерены продолжать инвестиции в развитие таких технологий. Четвертое - все, что связано с целостностью, надежностью и производственной безопасностью. Это строительный контроль, видеоаналитика, внутритрубная диагностика. То есть проактивные мероприятия, позволяющие контролировать работу, не допускать отказов, прорывов и воздействия на окружающую среду".

На рынке компания покупает услуги бурения, капитального ремонта скважин - в тех сферах, где есть большая конкуренция и высокий уровень качества.

"С внешними сервисами "Газпром нефть" работает по принципу "открытой книги". Изменение затрат обсуждаем с учетом условий контрактов и возможностей повышения эффективности. Если можем способствовать улучшению работы сервисной компании, то и такие предложения вносим. Более того, стараемся вкладываться в развитие компетенций подрядных организаций, чтобы повышать качество их услуг для нас", - сказал Бочков.