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Выручка "Ростелекома" в III квартале выросла на 12%, до 233,1 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" в III квартале составила 233,1 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA увеличился на 9% - до 88,58 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю снизилась до 38% с 39% годом ранее.

Результат по выручке оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому показатель ожидался в размере 232,54 млрд рублей. Показатель по OIBDA оказался немногим меньше консенсус-прогноза - предполагался 88,68 млрд рублей.

Как поясняет компания, рост выручки в III квартале обеспечен в основном благодаря расширению цифровых сервисов, росту спроса на услуги широкополосного доступа (ШПД) и мобильной связи.

"Основной вклад в рост выручки по-прежнему вносят цифровые направления, - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, слова которого приводятся в сообщении. - Мы развиваем продуктовую линейку и повышаем ценность решений для клиентов. Активно применяем искусственный интеллект, который лидирует по всем показателям среди глобальных технологических трендов, в том числе в сферах кибербезопасности и облачных сервисов. Это делает внутренние процессы более эффективными, а продукты более функциональными и востребованными, что отражается на структуре нашей выручки, где доля цифровых решений последовательно увеличивается: по итогам третьего квартала текущего года она достигла 27%".

Рост OIBDA компания связывает, в частности, с увеличением возмещения по целевым государственным проектам.

Чистая прибыль по итогам III квартала выросла на 17% - до 6,57 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 9% - до 39,5 млрд рублей.

В отчетном периоде компания нарастила капзатраты на 23% - до 39,1 млрд рублей (16,8% от выручки против 15,2% годом ранее).

Чистый долг составил 740,5 млрд рублей, увеличившись на 1% год к году. Соотношение чистый долг / OIBDA снизилось до 2,1х с 2,3х.

Свободный денежный поток вырос до 9,7 млрд рублей с отрицательного значения в 5 млрд рублей за аналогичный период 2025 года. Компания объясняет такое улучшение показателя главным образом увеличением операционной прибыли и высвобождением рабочего капитала.

Ростелеком
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