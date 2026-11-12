Siemens увеличил квартальную выручку на 11%и получил рекордный объем заказов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Германский промышленный конгломерат Siemens AG в четвертом квартале 2026 финансового года повысил чистую прибыль на 32%, выручку - на 11%.

В июле-сентябре его чистая прибыль составила 2,434 млрд евро против 1,837 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла до 23,683 млрд евро с 21,427 млрд евро годом ранее. На сопоставимой основе (без учета изменения курсов обмена валют и продажи-покупки бизнеса) она увеличилась на 10%.

Операционная прибыль промышленного подразделения Siemens (ключевой операционный показатель) поднялась на 22% и достигла рекордных 3,895 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали выручку в 23,39 млрд евро, прибыль промышленного подразделения - в 3,71 млрд евро, согласно представленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Объем заказов Siemens в минувшем квартале подскочил на 58% и составил 34,771 млрд евро, что является максимумом в истории компании.

По итогам всего 2026 фингода компания зафиксировала выручку в размере 83,37 млрд евро (+6%) и заказы на 108,16 млрд евро (+22%), оба показателя были рекордными. Между тем чистая прибыль снизилась на 9% - до 9,47 млрд евро.

Siemens повысит годовые дивиденды до 5,5 евро на акцию с 5,35 евро.

По итогам 2027 фингода компания прогнозирует сопоставимый рост выручки в диапазоне 9-11%.

Капитализация Siemens за последние три месяца уменьшилась на 1,8% (до 211 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 1,3%.