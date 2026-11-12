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Греф допустил приобретения на рынке ЦОДов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк, крупнейший на российском рынке инвестор в технологии искусственного интеллекта, допускает приобретения на рынке центров обработки данных (ЦОД).

"Мы будем укреплять наши позиции в облачном бизнесе. Это необходимо для нашего бизнеса, и это необходимо для наших клиентов. И мы, конечно, хотим стать компанией номер один с точки зрения провайдера ИИ-услуг для наших клиентов", - сказал глава Сбера Герман Греф, отвечая на вопросы в ходе Дня инвестора кредитной организации.

По его словам, основные шаги в этом направлении лежат вне сферы M&A, но не исключены и они.

"Там не так много связано с приобретениями, скорее, с экспоненциальным развитием, строительством ЦОДов. Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке", - сказал Греф.

Герман Греф Сбербанк
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