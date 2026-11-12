Сбер ждет продолжения тренда ухудшения финансового положения компаний в 2027 г.

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет продолжения тренда ухудшения финансового положения компаний в 2027 году, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы видим значительное ухудшение в корпоративном секторе во второй половине текущего года. Этот тренд будет продлён на 2027 год", - сказал Греф на Дне инвестора в четверг.

"Такая сложная геополитическая ситуация. Вы видите, что ежедневно определённые отрасли несут ущерб. Может быть, он некритический, но тем не менее предприятия вынуждены тратить постоянные ресурсы на то, чтобы восстанавливать какие-то свои производственные мощности. Мы видим увеличение налоговой нагрузки. Мы видим положительную процентную ставку на уровне 8-10%. Всё это вместе никак не может свидетельствовать о том, что у нас блестящие перспективы. Да, и достаточно крепкий рубль. Поэтому при таком сочетании факторов, конечно же, экономика будет чувствовать себя сложно", - отметил глава Сбербанка.

Он заявил, что Сбербанк превентивно создал дополнительные резервы по ряду секторов: финансированию живой недвижимости, офлайн-торговле, угольной и деревообрабатывающей отраслям.

"В принципе мы входим в 2027 год с хорошим запасом резервов. Я думаю, что именно в этих секторах мы будем видеть сложности в следующем году", - отметил Греф.

Сбербанк прогнозирует стоимость риска в 2027 году около 1,4%. "Наше видение, что всё-таки 2027 год, скорее всего, будет таким пиковым годом. Затем при сохранении текущих трендов и снижении ставки постепенно к 2029 году ситуация нормализуется, и мы считаем, что мы войдём где-то с cost of risk (стоимостью риска - ИФ) в районе 1%", - подчеркнул он.

"Конец этого года и следующий год - это не самый лёгкий период времени будет для банков, соответственно, для их клиентов в тех секторах, которые затронуты вот такой сложной макроэкономической ситуацией", - отметил Греф.

Он добавил, что в таких условиях цель по рентабельности капитала в 21% выглядит амбициозной, но Сбербанк сделает всё, чтобы достичь этих параметров.