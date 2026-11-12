Сбер откажется от не приносящего прибыль непрофильного бизнеса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк откажется от не приносящего прибыль непрофильного бизнеса, продолжит дотировать только стратегические направления, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы будем продолжать нашу стратегию, нашу философию. Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыли. Оставим дотируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас", - сообщил Греф на дне инвестора Сбера в рамках презентации новой стратегии развития до 2029 года.

Он добавил, что эту работу банк начал в 2026 году. "И в следующие, 2027-2028 годы, я надеюсь, мы сумеем навести там должный порядок с тем, чтобы все наши ожидания к 2029 году реализовать", - подчеркнул он.

Сбербанк в 2026 году, например, существенно трансформировал модель электронной торговли, отметил Греф. "У нас было огромное количество складов, которые генерировали нам убыток. Ситуация со складами в данном случае нам помогла. Мы фактически, по-моему, на конец этого года выйдем с тем, что мы 100% ненужных для нас складов передадим и продадим маркетплейсам. Это был большой источник нашего отрицательного результата в e-com. По другим направлениям то же самое", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, использование генеративного искусственного интеллекта делает значительно более простым выход на большое количество других рынков. Греф считает, что время крупных инвестиций в экосистему позади.

Он напомнил, что существенно изменили планы Сбера по строительству экосистемы санкции. "Вы видите, наверное, что 2022 год и введение санкций очень сильно ударили по нашим амбициям в части строительства экосистем. Мы очень мало инвестируем сегодня в приобретение новых активов, только какие-то очень точечные, совсем выверенные покупки", - заявил глава Сбербанка.