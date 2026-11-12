Поиск

"Яндекс" не планирует объединить продажи интернет-рекламы с другими крупными игроками

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" не планирует объединения продаж интернет-рекламы с другими игроками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Анонимные слухи о едином сейлз-хаусе недостоверны. Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов. У нас есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и ГПМ, но объединение продаж не обсуждается", - сообщили в "Яндексе".

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что VK, "Яндекс" и "Газпром-медиа" (ГПМ) ведут переговоры об объединении продаж digital-инвентаря, одной из возможных схем является создание общего сейлз-хауса. По сведениям издания, двигателем переговоров на текущий момент выступает VK. С ГПМ обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube.

В пресс-службе VK от комментариев "Интерфаксу" отказались.

В пресс-службе цифровых активов ГПМ сообщили "Ведомостям", что указанные переговоры не ведутся, в ГПМ от комментариев отказались.

Rutube Газпром-медиа Яндекс VK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ не считает чрезмерным текущий диапазон колебаний курса рубля

ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

 ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend

Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы

 Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы

RWB просит власти аккуратно вводить новую платформенную регуляторику

В порту Усть-Луга локализовали пожар после атаки БПЛА

Греф заявил о выполнении Сбером всех финансовых целей стратегии-2026

 Греф заявил о выполнении Сбером всех финансовых целей стратегии-2026

Акции Nvidia подешевели на 8,6% на сообщениях о вероятном увольнении CEO

 Акции Nvidia подешевели на 8,6% на сообщениях о вероятном увольнении CEO

Уточнен порядок предоставления поддержки селлерам Ozon и "РВБ", пострадавших от атак

Отгрузка казахстанской нефти через Усть-Лугу с сентября приостановлена
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12920 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов