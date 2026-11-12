"Яндекс" не планирует объединить продажи интернет-рекламы с другими крупными игроками

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" не планирует объединения продаж интернет-рекламы с другими игроками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Анонимные слухи о едином сейлз-хаусе недостоверны. Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов. У нас есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и ГПМ, но объединение продаж не обсуждается", - сообщили в "Яндексе".

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что VK, "Яндекс" и "Газпром-медиа" (ГПМ) ведут переговоры об объединении продаж digital-инвентаря, одной из возможных схем является создание общего сейлз-хауса. По сведениям издания, двигателем переговоров на текущий момент выступает VK. С ГПМ обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube.

В пресс-службе VK от комментариев "Интерфаксу" отказались.

В пресс-службе цифровых активов ГПМ сообщили "Ведомостям", что указанные переговоры не ведутся, в ГПМ от комментариев отказались.