Товарооборот РФ и Афганистана приблизился к $350 млн, начались поставки афганских фруктов и овощей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Афганистаном за первые восемь месяцев 2026 года достиг порядка 350 млн долларов, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Хотел бы с удовольствием отметить рост взаимной торговли в текущем году. По итогам восьми месяцев 2026 года товарооборот России с Афганистаном увеличился более чем в два раза, превысил 349 миллионов долларов", - сказал Оверчук в четверг на встрече с вице-премьером Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

Он отметил, что российский экспорт в Афганистан увеличился в 2,1 раза, а афганский импорт в Россию вырос в 2,2 раза.

По словам Оверчука, афганская продукция постепенно наращивает свое присутствие на российском рынке. "Помимо сухофруктов, начали осуществляться поставки свежих фруктов, овощей, ягод", - сказал он.

"Как вы правильно сказали, здесь очень важно улучшать условия доставки, развивать возможности транспортировки с использованием рефрижераторного оборудования. Мы это сегодня будем обсуждать", - заметил российский вице-премьер.