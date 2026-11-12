Из Думы отозван проект о сохранении производства никотина высокой чистоты в ОЭЗ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов отозвала из Госдумы законопроект, который позволял сохранить производство никотина чистотой не менее 99% и продукции с его содержанием в особых экономических зонах (ОЭЗ), если такие проекты были запущены до 1 января 2025 года.

Документ (№1050537-8) внесли в парламент в октябре сенаторы Андрей Кутепов и Михаил Борщев. Согласно карточке законопроекта, он отозван из парламента по инициативе авторов.

Чистый никотин применяется для производства препаратов никотинзаместительной терапии, в сельском хозяйстве – как инсектицид, а также в научных и фармакологических исследованиях. "Необходимость его производства в РФ была обусловлена обеспечением импортозамещения иностранного сырья. (...) Отдельные производства такого никотина функционируют в особых экономических зонах по соглашениям, заключенным с 2019 г. Созданы рабочие места, осуществлены инвестиции в производство", - говорилось в материалах к законопроекту.

С 1 января 2025 года никотиновое сырьё стало подакцизным товаром, и такие производства формально попали под запрет, установленный для ОЭЗ, где запрещено производство подакцизной продукции. Законопроект устранял этот правовой разрыв, сохраняя право на деятельность для соглашений, заключенных до 1 января 2025 г.

Правительство РФ в своем заключении поддерживало инициативу при условии доработки. Кабмин предложил исключить возможность производства в ОЭЗ потребительской никотинсодержащей продукции (в том числе жидкостей для вейпов), уточнить терминологию "никотиновое сырьё" в соответствии с Налоговым кодексом и добавить оговорку, что на момент заключения соглашения товар не являлся подакцизным.

В ОЭЗ "Узловая" Тульской области ООО "Никтон" реализует проект по производству никотина чистотой 99,5%, который используется в фармацевтической и химической промышленности.