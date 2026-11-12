Международные резервы РФ с 30 октября по 6 ноября увеличились на $2,7 млрд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 6 ноября составили $724,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 30 октября международные резервы равнялись $721,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.