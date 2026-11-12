Перепродажи домов в США в октябре упали до минимума с 2010 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца - до 3,75 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Это минимум с августа 2010 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренное снижение, до 3,85 млн.

В сентябре продажи составили 3,97 млн домов, а не 3,99 млн, как сообщалось ранее.

Количество домов, выставленных на продажу в октябре, увеличилось на 1,3% - до 1,59 млн. При текущих темпах продаж потребовалось бы 5,1 месяца для их реализации против 4,7 месяца в сентябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В октябре дома продавались в среднем за 35 дней против 33 дней в сентябре и 34 дней в октябре 2025 года.

Медианная цена в прошлом месяце выросла на 0,4% в годовом сравнении, до $421,9 тыс. Показатель растет 40 месяцев подряд.

"Активность на рынке жилья сдерживается тем, что ставки по ипотеке поднялись до максимумов с 2000 года, если не считать одного месяца в 2023 году", - отметил главный экономист NAR Лоуренс Юн.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.