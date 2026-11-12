Минцифры прорабатывает с Минфином параметры финансирования налогового вычета для МСП по расходам на ИИ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ и Минфин РФ прорабатывают возможность реализации и параметры финансирования инициативы по введению для малых и средних предприятий (МСП) вычета по налогу на прибыль и по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения (УСН), в размере их расходов на ИИ-решения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", Минцифры подготовило поправки ко второму чтению изменений в Налоговый кодекс, предусматривающие предоставление субъектам МСП в 2027-2029 годах права на вычет по налогу на прибыль и по налогу по УСН в размере расходов на приобретение, использование и создание российских решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

По данным источника, Минцифры предлагает дать возможность МСП уменьшать налог на сумму расходов на ИИ-решения в пределах 200 тыс. руб. в год, а при подтверждении эффективности внедрения таких решений - 500 тыс. руб. в год.

В Минцифры сообщили "Интерфаксу" что инициатива уже обсуждена рабочей группой "Меры поддержки ИИ" в составе правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ, сейчас ведется проработка с Минфином возможности реализации этой меры.

"В рамках реализации положений принятого закона об искусственном интеллекте правительством РФ созданы рабочие группы при АНО "Цифровая экономика", одной из ключевых задач которых является подготовка предложений по мерам поддержки внедрения ИИ. Озвученная инициатива уже прошла обсуждение на площадке профильной рабочей группы. В настоящий момент практическая возможность ее запуска и параметры финансирования прорабатываются совместно с Минфином России", - сказали в пресс-службе Минцифры.

"Предполагается, что данная мера будет нацелена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и позволит компаниям частично компенсировать расходы, связанные с внедрением решений на базе искусственного интеллекта", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал источник агентства, в случае принятия указанной меры ожидаются выпадающие доходы как федерального, так и региональных бюджетов, которые оцениваются в 14,7 млрд руб. в год (2,9 млрд руб. по налогу на прибыль и 11,8 млрд руб. по налогу при УСН). В целом за три года выпадающие доходы составят около 44,1 млрд руб., большая их часть придется на региональные бюджеты - около 41,3 млрд руб.

В четверг инициативу Минцифры прокомментировал глава ведомства Максут Шадаев, выступая на CNews Forum в Москве. Он отметил, что за счет этой меры министерство хочет дополнительно простимулировать спрос на отечественные ИИ-решения.

"Все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса (на ИИ-решения - ИФ). Поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса в определенном объеме тех расходов, которые они несут на использование российских ИИ-сервисов, основанных на суверенных и национальных моделях, чтобы эти расходы могли вычитаться из их налоговой базы", - сказал министр.

Налоговый вычет будет не очень большим, но он позволит МСП использовать простые ИИ-сервисы в своей работе, резюмировал министр.