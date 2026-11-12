Рынок акций РФ в четверг превысил 2500п по индексу МосБиржи

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг вырос после прошедшей в Кремле встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США, которые подогрели надежды на прогресс по украинскому урегулированию; также фактором поддержки выступила вернувшаяся к росту нефть (январский фьючерс на Brent поднялся к $93,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов, обновив максимум с конца октября.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2508,23 пункта (+0,7%), индекс РТС - 952,21 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "ВК" (+8,9%), ВТБ (+5,8%, до 61,24 рубля), "Т-Технологии" (+2,6%), "Аэрофлота" (+2%), "МТС" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,8%), "Русала" (+1,8%), но просели бумаги "Норникеля" (-1,2%) на фоне снижения металлов.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составил 82,9803 руб. (+31,86 копейки).

ВТБ начинает сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки с RWB, свидетельствуют материалы кредитной организации. Банк по открытой подписке может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 руб. за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня. Объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона. Как говорится в материалах ВТБ, срок осуществления преимущественного права приобретения акций - с 13 ноября по 30 ноября 2026 года включительно.

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "ИКС 5" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%).

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора заявил, что Сбер выполнил все финансовые цели стратегии на 2024-2026 гг., создав запас прочности по капиталу на будущее. "Последние три года стали для нас своего рода настоящим испытанием на прочность: сверхвысокие ставки, замедленная экономика, растущая налоговая нагрузка и беспрецедентное санкционное давление. Геополитическая напряженность достигла своего исторического максимума, а неопределенность стала новой нормой", - заявил Греф.

"Несмотря на внешний хаос, мы выполнили все финансовые цели. Рентабельность собственного капитала выше 22%. И это пульс здорового и мощного организма. Коэффициент достаточности капитала выше регуляторных требований. Мы создали непробиваемый запас прочности. Дивиденды - 50% чистой прибыли ежегодно. И это соответствует нашим вам обещаниям. За три года мы выплатили акционерам более 2,4 трлн рублей", - добавил он. Также Греф добавил, что Сбер будет делать все, чтобы объем его дивидендных платежей не снизился.

Выручка ПАО "Ростелеком" (+0,8%) в III квартале составила 233,1 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA увеличился на 9% (до 88,58 млрд рублей), рентабельность по этому показателю снизилась до 38% с 39% годом ранее. Результат по выручке оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому показатель ожидался в размере 232,54 млрд рублей. Показатель по OIBDA оказался немногим меньше консенсус-прогноза - предполагался 88,68 млрд рублей.

МКПАО "Хэдхантер" (-1%) по итогам III квартала 2026 года получила выручку в размере 10,97 млрд рублей, что на 0,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы сократилась на 8,85% (до 5,98 млрд рублей), рентабельность показателя составила 54,6% против 60% годом ранее.

Показатель выручки оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", аналитики ожидали, что он составит 10,9 млрд рублей. При этом скорр. EBITDA хуже ожиданий - опрошенные аналитики прогнозировали ее на уровне 6,06 млрд рублей.

Подешевели также акции "НЛМК" (-0,5%), "Полюса" (-0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 3 по 9 ноября составил 0,12% после снижения цен на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 ноября ускорилась до 6,97% с 6,95% на 2 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2026 году составляет 7,1% (вырос с 7,0% по опросу в начале октября). Абсолютное большинство экспертов при этом ожидает, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14%.

В четверг в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, она состоялась на следующий день после окончания трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

Уиткофф по завершении переговоров в Москве в четверг заявил, что удалось добиться прогресса по украинскому урегулированию. "Я думаю, что прогресс достигнут", - сказал Уиткофф телеканалу CNN.

Также Уиткофф заявил о согласовании следующего раунда переговоров по Украине, к которому присоединятся европейские страны. "Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием", - сказал Уиткофф в интервью ИС "Вести". "Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", - подчеркнул он.

Также Уиткофф сообщил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о результатах прошедшей встречи с Путиным, а также попробует его убедить в необходимости идти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с Уиткоффом и Кушнером, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо, вероятное присутствие зарубежных войск является угрозой национальной безопасности России.

Также Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен. "Этот мир должен быть длительным. Я это не только подтверждаю, мне бы хотелось, чтобы он был вечен", - сказал Путин во время встречи с американскими переговорщиками.

По словам Путина, Россия хотела бы, чтобы американская сторона поработала с Европой, чтобы они определились, чего хотят - мира или войны на Украине.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что роль Европы в украинском урегулировании видится сугубо отрицательной. "Европа сейчас взяла на себя основное бремя содержания Украины и, соответственно, претендует на некую политическую роль. Но эта роль на сегодня видится сугубо деструктивной, отрицательной с точки зрения перспективы работы", - сказал Рябков журналистам в четверг.

"Ни одного внятного конструктивного предложения от европейцев, помогающего нахождению пути вперед, скажем так, мы до сих пор не получили и не услышали", - пояснил замглавы МИД.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, рынок акций весь день провел в боковике и только вечером совершил спекулятивный рывок вверх после завершения в Кремле встречи американских переговорщиков с президентом Путиным.

Американская и российская сторона заявляют о прогрессе в переговорах по украинскому вопросу, однако общественности пока не ясно, в чем конкретно этот прогресс заключается. Пока ясность наступила только в том, что Уиткофф и Кушнер открыто заявляют о необходимости участия Европы в переговорах, Москва это поддерживает, однако конструктивного подхода со стороны Евросоюза и не входящих в ЕС стран пока незаметно. Более того, в ЕС уже заявляют о том, что в ближайший понедельник будет объявлено о новом пакете антироссийских санкций, при этом ЕС до сих пор не смог найти переговорщика, который мог бы представлять общеевропейские интересы в переговорах РФ, Украины и США. В итоге неопределенность как в геополитике, так и на российском фондовом рынке только усиливаются. Индекс МосБиржи до конца недели останется в коридоре 2450-2550 пунктов, его динамика будет зависеть от геополитики и цен на нефть, считает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций вечером перешел к росту на фоне сообщений Уиткоффа о подготовке нового раунда переговоров по Украине с участием европейских стран. Несмотря на договоренность об обмене военнопленными, разногласия по территориальному вопросу и гарантиям безопасности сохраняются. К негативным факторам можно отнести ускорение недельной инфляции в России до 0,12% после снижения на 0,04% неделей ранее, что сдерживает ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что дальнейшее расширение льготного кредитования ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. Объем таких кредитов достиг 19 трлн руб., или 14% всех рублевых кредитов экономике. Из-за этого ЦБ приходится сильнее сдерживать рыночное кредитование, что поддерживает ключевую ставку на высоком уровне, отметил аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи преодолел сопротивление 2500 пунктов, индикатор относительной силы рынка RSI находится в нейтральной зоне. Закрепление выше 2500 пунктов откроет потенциал для роста к 2573 пунктам. Если удержать рубеж 2500 пунктов не удастся, индекс может вернуться к снижению в направлении 2418 пунктов, считает Вершинин.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены подросли на фоне ослабления надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $93,46 за баррель (+0,8% и +1,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $86,59 за баррель (+0,1% и +0,6% в среду).

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. "Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - заявил Трамп.

Он отметил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

Между тем, Ормузский пролив остается опасным для судоходства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о взрывах на двух нефтяных танкерах, пытавшихся в ночь на четверг пересечь пролив по не одобренному Тегераном маршруту. Отмечается, что оба судна были супертанкерами и перевозили в общей сложности 4 млн баррелей нефти.

В четверг участники рынка будут оценивать отчет министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти в стране, публикация которого ожидается в 20:00 по Москве. Опубликованные накануне оценки Американского института нефти (API) показали увеличение резервов в стране на минувшей неделе на 9 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 77,7 млрд рублей (из них 17,96 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,93 млрд рублей на акции "Т-Технологии").