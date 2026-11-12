Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Столичный Аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в четверг.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, размещенном в канале Росавиации в мессенджере Max.