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Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в III кв. снизилась на $27 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в третьем квартале 2026 года уменьшился на $27 млн, или на 0,3%, до $8,872 млрд с $8,899 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за третий квартал снизилась до 32,0% с 32,1%.

В январе-сентябре 2026 года задолженность перед нерезидентами стала меньше на $182 млн, или на 2,0%, сократившись с $9,054 млрд.

В 2025 году она снизилась на $43 млн, в 2024 году - на $5,711 млрд, в 2023 году - на $1,499 млрд, в 2022 году - на $3,652 млрд, с $19,959 млрд.

ЦБ РФ
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