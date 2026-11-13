Денежная база РФ в широком определении в октябре уменьшилась на 0,05%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в октябре 2026 года уменьшилась на 17,5 млрд рублей, или на 0,05%, до 32 трлн 960,2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-октябре 2026 года денежная база выросла на 2 трлн 296,1 млрд рублей, или на 7,5%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 ноября возрос до 22,8% после 18,5% на 1 октября.

Объем наличных денег в составе денежной базы в октябре увеличился на 219,4 млрд рублей, или на 1,0%, до 22 трлн 454,0 млрд рублей.

В январе-октябре 2026 года объем наличных денег стал больше на 3 трлн 4,3 млрд рублей, или на 15,4%, на начало года было 19 трлн 449,7 млрд рублей. Таким образом, прирост наличных денег за десять месяцев текущего года превысил прирост денежной базы в целом за это время в 1,3 раза.

Годовые темпы роста наличных на 1 ноября составили 21,1% (максимум с 1 сентября 2023 года) после 20,9% на 1 октября.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в октябре возросла до 68,1% c 67,4%.

В составе денежной базы в октябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ снизился на 133,6 млрд рублей, или на 2,1%, до 6 трлн 125,8 млрд рублей, а объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 103,3 млрд рублей, или на 2,7%, до 3 трлн 792,9 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.