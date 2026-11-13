В "Росатоме" назвали этап, на котором в проект АЭС "Аккую" сможет войти турецкий инвестор

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом", реализующая проект АЭС "Аккую" в Турции, ожидает, что решение о вхождении в капитал турецкого инвестора будет принято "в соответствии с этапами становления" первого блока, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах World Atomic Days.

"Сейчас пока переговоры идут в конфиденциальном таком формате, но я уверен, что в соответствии с этапами становления и работы первого блока будет принято решение и об изменении финансово-экономической модели, в первую очередь с точки зрения вхождения турецкого инвестора, и уже завершении совместно этого проекта", - сказал он.

Он напомнил, что возможность вхождения в капитал инвестора до 49% предусмотрена межправсоглашением. В соответствии с этим документом инвестор может быть как турецкий, так и иностранный при согласовании турецких властей.

"И мы работаем в этом направлении, сегодня есть юридические лица Турции, которые выразили такое желание", - отметил Лихачев.