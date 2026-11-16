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"Мосбиржа" 30 декабря проведет делистинг акций "ЕвроТранса"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 30 декабря исключит акции "Евротранса" из списка бумаг, допущенных к торгам, сообщила биржа.

Все 10 выпусков облигаций компании будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В качестве основания указано введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Кейс "ЕвроТранса", который в 2023 году провел IPO и получил первый уровень листинга на "Мосбирже", а за несколько месяцев 2026 года перестал платить инвесторам по всем находящимся в обращении публичным инструментам (это биржевые и "зеленые" бонды, "народные" облигации, а также цифровые финансовые активы), остается одной из самых обсуждаемых историй для рынка.

В апреле биржа на фоне проблем с обслуживанием облигаций у компании и снижения ее рейтингов перевела бонды "ЕвроТранса" из первого-второго в третий котировальный список, а затем включила их в сектор повышенного инвестиционного риска.

В августе после первого фактического дефолта торговая площадка перевела все выпуски облигаций "ЕвроТранса" в режим торгов "Д", который предназначен для дефолтных эмитентов. Особенности режима предполагают, что накопленный купонный доход (НКД) в нем не рассчитывается. К началу сентября компания находилась в состоянии дефолта по всему массиву публичного долга.

Арбитражный суд Московской области на прошлой неделе признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса" и ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

"Евротранс" ранее находился на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, однако на сегодняшний день деятельность компании фактически остановлена: по информации правительства Московской области все 57 АЗС, работавших под брендом "Трасса", не функционируют, а счета компании арестованы.

В сентябре "Мосбиржа" перевела акции "Евротранса" из первого в третий уровень листинга и включила в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

МосБиржа ЕвроТранс
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