Поиск

На ремонт отделений "Почты России" выделят еще 5 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект о федеральном бюджете на 2027 -2029 годы, где речь идет о выделении дополнительно пяти миллиардов рублей на модернизацию и ремонт отделений "Почты России" на селе, сообщил председатель комитета Сергей Боярский.

"В бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные пять миллиардов рублей на ремонт и модернизацию сельских отделений "Почты России". Выделения этих средств добилась "Единая Россия" в рамках реализации своей Народной программы", - сказал он.

По его словам, "для жителей небольших населенных пунктов почта по-прежнему играет особую роль: здесь получают пенсии и социальные выплаты, отправляют посылки, оплачивают услуги; при этом многие отделения давно нуждаются в ремонте".

"Дополнительное финансирование позволит продолжить их обновление и создать более комфортные условия для посетителей и сотрудников", - считает глава комитета.

С вопросом доступности услуг связана и другая поправка, которая предусматривает увеличение поддержки издательств и печатных СМИ, выпускающих литературу и периодику для незрячих и слабовидящих людей.

Сергей Боярский Госдума Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосбиржа с 30 декабря прекратит торги всеми выпусками облигаций "ЕвроТранса"

"Мосбиржа" 30 декабря проведет делистинг акций "ЕвроТранса"

Законопроект об обмене данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС внесен в ГД

 Законопроект об обмене данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС внесен в ГД

Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

 Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

 Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

 Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

Власти Сербии разрешили NIS взять нефть из госрезервов для переработки на НПЗ в Панчево

Шохин ожидает перехода российских компаний в 2027 году к сокращениям

Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

 Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

В Европе предлагают "демонстрировать желание" обсуждать архитектуру безопасности
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13005 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов