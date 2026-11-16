На ремонт отделений "Почты России" выделят еще 5 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект о федеральном бюджете на 2027 -2029 годы, где речь идет о выделении дополнительно пяти миллиардов рублей на модернизацию и ремонт отделений "Почты России" на селе, сообщил председатель комитета Сергей Боярский.

"В бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные пять миллиардов рублей на ремонт и модернизацию сельских отделений "Почты России". Выделения этих средств добилась "Единая Россия" в рамках реализации своей Народной программы", - сказал он.

По его словам, "для жителей небольших населенных пунктов почта по-прежнему играет особую роль: здесь получают пенсии и социальные выплаты, отправляют посылки, оплачивают услуги; при этом многие отделения давно нуждаются в ремонте".

"Дополнительное финансирование позволит продолжить их обновление и создать более комфортные условия для посетителей и сотрудников", - считает глава комитета.

С вопросом доступности услуг связана и другая поправка, которая предусматривает увеличение поддержки издательств и печатных СМИ, выпускающих литературу и периодику для незрячих и слабовидящих людей.