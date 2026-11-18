Домодедово будет повышать тарифы для авиакомпаний раз в год и в пределах инфляции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово планирует индексировать тарифы на обслуживание авиакомпаний не чаще раза в год и в пределах уровня инфляции - так же, как это происходит в Шереметьево. Об этом журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" сообщил гендиректор Домодедово Андрей Никулин.

"Не более раза в год мы будем повышать тарифы на уровень инфляции. У нас понятная политика для всех - и для контролирующих органов, Минтранса, Росавиации, и для авиакомпаний", - сказал он.

Так, с 1 января 2027 года тарифы будут увеличены на 6,35%, добавил он.

Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди иностранных клиентов - Emirates, AZAL, Uzbekistan Airways.

До июня 2025 года "Домодедово" контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры взыскал аэропорт в доход государства. В январе состоялись приватизационные торги по продаже "Домодедово", их выиграло подконтрольное аэропорту "Шереметьево" ООО "Перспектива". В августе 25,01% в этом ООО приобрело "Внуково".

Никулин возглавил "Домодедово" в апреле, до этого более 11 лет он был первым замгендиректора "Шереметьево" по производству.