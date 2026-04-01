Сборы за аэронавигацию иностранных авиакомпаний в РФ выросли на 2%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ставки сборов за аэронавигационное обслуживание иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в РФ, с 1 апреля 2026 года увеличены в среднем на 2%.

Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) был утвержден в декабре прошлого года. Он распространяется на ставки за аэронавигацию как на воздушных трассах, так и в районах аэродромов.

Следующая индексация, согласно приказу, ожидается в апреле 2027 года: ставки увеличатся еще на 2%. Через год, с апреля 2028-го, повышение составит примерно 1%.

Индексацию сборов для российских авиакомпаний документ не предусматривает.

В отличие от аналогичных приказов ФАС прошлых лет, в этом учитывается тот факт, что для авиакомпаний из стран, с которыми у РФ заключены договоры, на международных рейсах и в районах аэродромов предусмотрены те же тарифы, которые действуют для российских. К ним относится "Белавиа": как сообщал белорусский Минтранс, в марте прошлого года вступило в силу соглашение о равных конкурентных условиях для авиакомпаний РФ и Белоруссии в части аэропортовых и аэронавигационных сборов и тарифов.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });