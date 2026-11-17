Сборы за аэронавигацию авиакомпаний РФ повышены почти на 6%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила индексацию ставок сбора за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний на 5,59%.

В соответствии с приказом ведомства от 14 октября, ставки повышены за аэронавигацию на воздушных трассах при выполнении полетов внутри страны, международных, а также в районах аэродромов.

При этом индексация сборов во втором и последнем случае касается не только российских, но и иностранных авиакомпаний из государств, с которыми у РФ заключены специальные договоры. К таким относится "Белавиа": как сообщал белорусский Минтранс, в марте 2025 года вступило в силу соглашение о равных конкурентных условиях для авиакомпаний РФ и Белоруссии в части аэропортовых и аэронавигационных сборов и тарифов.

Провайдером аэронавигации в РФ является ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации).



