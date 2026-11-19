Moody's оставило рейтинг США на уровне Aa1 со "стабильным" прогнозом

Агентство ждет роста американской экономики в 2026 году на 2,3%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings по итогам периодического пересмотра сохранило кредитный рейтинг США на уровне Aa1 со "стабильным" прогнозом.

Прогноз отражает исключительно сильные кредитные качества страны, обеспечивающие устойчивость к потрясениям, и роль доллара как мировой резервной валюты.

Агентство ожидает роста американского ВВП на 2,3% в 2026 году и на 2% в 2027 и 2028 годах. В третьем квартале 2026 года он вырос на 3,4% в пересчете на годовые темпы, что превзошло изначальные ожидания, сообщило Moody's.

В краткосрочной перспективе рост экономики будут поддерживать расходы на ИИ-инфраструктуру, которые также могут обеспечить повышение производительности труда на более длинном горизонте, отмечает агентство.

Повышение процентных ставок и цен на энергоносители, а также нормализация цикла ИИ-вложений будут способствовать замедлению экономического роста, но потенциал американской экономики в сфере инноваций, динамичный частный сектор и глубина рынков капитала окажут поддержку инвестициям и производительности.

По прогнозам Moody's, капитальные затраты гиперскейлеров (крупных поставщиков облачных услуг) в следующем году увеличатся до $1 трлн и составят 2,9% ВВП США. В этом году капзатраты оцениваются в $785 млрд, или 2,4% ВВП.

Агентство также ожидает сохранения высокой эффективности независимой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.