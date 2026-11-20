Казахстан достроит к 2030 году сопредельный с Россией газопровода для газификации севера

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане строительство новых этапов магистрального газопровода "Сарыарка" (Ишим- Астана) по маршруту Астана - Кокшетау - Петропавловск - граница с Россией начнется в январе 2028 года и завершится в декабре 2029 года, говорится в документах, опубликованных в национальном банке данных о состоянии окружающей среды.

Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Эти данные содержатся в отчете о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка". Корректировка 4", разработанном ТОО "Элкон" по заказу АО "АстанаГаз КМГ".

Общая продолжительность строительных работ составит 24 месяца. Протяженность нового участка трубопровода по территории Акмолинской области составит 331,84 км, по территории Северо-Казахстанской области - 203,6 км.

Проект разделен на три очереди строительства. В рамках первой очереди предусмотрено возведение линейной части, автоматизированной газораспределительной станции (АГРС "Кокшетау"), ремонтно-эксплуатационного участка (РЭУ), вахтового поселка, а также модернизация действующего РЭУ "Астана".

Вторая очередь включает строительство линейных объектов, АГРС ("Петропавловск") и ремонтно-эксплуатационного пункта.

Третья очередь предполагает строительство компрессорной станции (КС "Кокшетау"), газоизмерительной станции (ГИС "Ишим" на границе с Россией), а также модернизацию существующих узлов запуска и приема очистных устройств на действующем участке газопровода "Сары-Арка" в Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областях и области Улытау.

Реализация второго и третьего этапов проекта направлена на увеличение пропускной способности газотранспортной системы, газификацию городов Кокшетау, Петропавловск и других населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей казахстанским газом с западных месторождений через Кызылорду и Астану, а также предоставление доступа к российскому газу.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия прорабатывают технические и коммерческие условия строительства газопровода Ишим - Астана, который призван газифицировать север Казахстана.

Правительство Казахстана и "Газпром" в 2023 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Стороны обсуждали проект по строительству газопроводной инфраструктуры в объеме 45 млрд куб. м газа, из которых, как предполагалось, 10 млрд куб. м должны были пойти на газификацию северо-восточной части Казахстана, а 35 млрд куб. м - на экспорт в Китайскую Народную Республику.

В октябре 2025 года, ПАО "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан Ишим - Астана.

Газопровод "Сарыарка" запустили в эксплуатацию в 2019 году. Общая стоимость проекта оценивалась в 370 млрд тенге. На данный момент завершен первый этап по маршруту Кызылорда-Джезказган-Караганда-Астана протяженностью 1061,3 км.

АО "АстанаГаз КМГ" - государственная проектная и инфраструктурная компания, созданная для строительства и владения магистральными газопроводами в Центральном и Северном Казахстане. Акции компании разделены ровно пополам (50% на 50%) между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и ТОО "Orken Capital Fund" (инвестиционный фонд, принадлежащий холдингу "Байтерек" через Qazaqstan Investment Corporation).