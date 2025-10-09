Поиск

Меморандум "Газпрома" с Казахстаном касается газификации восточных регионов страны и Астаны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Меморандум "Газпрома" с Казахстаном касается газификации восточных регионов Казахстана и Астаны, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

"Без сомнения, мы обсуждаем схемы поставки газа, в том числе с учетом наших новых проектов. Казахстан заинтересован в газификации северо-восточных регионов, в газификации Астаны. Меморандум, который мы подписали с (первым заместителем премьер-министра Казахстана - ИФ) Романом Скляром, как раз касается этих вопросов", - сказал он.

В среду "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Также подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.

Как сообщалось, магистральный газопровод подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов Казахстана включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 февраля подписал соответствующее распоряжение №379-р.

Проектный объем транспортировки газа - 10 млрд. куб. метров в год, мощность КС - 50 МВт, приводятся в документе детали проекта.

В документе перечислены поселения и муниципалитеты, относящиеся к проекту, на территории Тюменской области, которая граничит с Северо-Казахстанской областью Казахстана.

Как сообщалось, правительство Казахстана и "Газпром" в 2023 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи. Стороны обсуждают проект по строительству газопроводной инфраструктуры в объеме 45 млрд куб. м газа, из которых, как предполагается, 10 млрд куб. м пойдут на газификацию северо-восточной части Казахстана, а 35 млрд куб. м - на экспорт в Китайскую Народную Республику.

Газпром Алексей Миллер Казахстан
