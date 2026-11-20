Аналитики прогнозируют рост производства золота в России в 2027 году до 410 тонн

Спрос также вырастет, но изменится его структура

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство НКР прогнозирует умеренный рост производства, а также потребления золота в России в 2026-2027 годах, несмотря на растущий интерес населения к слиткам и монетам.

По базовому прогнозу агентства, производство первичного золота в России увеличится с 345 тонн в 2025 году до 360 тонн в 2026 году и 370 тонн в 2027 году. Совокупный аффинированный выпуск, который включает также вторичную переработку, оценивается в 400 тонн в 2026 году и 410 тонн в 2027 году.

Основными направлениями сбыта российского золота останутся азиатские и ближневосточные рынки, считает НРК. Базовый прогноз по экспорту - 300 тонн на 2026 год и 310 тонн - на 2027-й.

Что касается внутреннего потребления, высокие цены поддерживают интерес населения к слиткам и монетам, но снижают доступность золотых украшений, меняя структуру потребления без существенного роста совокупного спроса. По оценкам агентства, потребительский спрос составит 75 тонн в 2026 году (48 тонн - инвестспрос, то есть монеты и слитки, плюс 27 тонн - ювелирные изделия) и 80 тонн - в 2027 году. Для сравнения, World Gold Council оценивал потребительский спрос на золото в России в 2025 году в 72 тонны (35,5 тонны - инвестспрос и 36,5 тонны - ювелирка), по итогам девяти месяцев 2026 года - в 53,5 тонны (30,2 тонны и 23,3 тонны соответственно).

"Внутренний спрос на золото в России постепенно перестраивается при сохранении экспортной ориентации отрасли: инвестиционные покупки слитков и монет становятся основным источником роста потребления, тогда как высокая стоимость металла сдерживает физический спрос на украшения и стимулирует переход к более легким и доступным изделиям. Таким образом, расширение внутреннего инвестиционного сегмента не меняет преимущественно экспортной модели сбыта, а рост выпуска в ближайшие два года останется умеренным, без полного эффекта от запуска производства на крупнейшем в стране золоторудном месторождении Сухой Лог (Иркутская область, ПАО "Полюс")", - отмечает НКР.