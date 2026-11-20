При закупках российского промоборудования могут ввести налоговый вычет по акцизу на сталь

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает вопрос о введении налогового вычета по акцизу на жидкую сталь при осуществлении закупок российского промышленного оборудования, в том числе прокатных валков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Это предложила Свердловская область, чтобы стимулировать спрос на продукцию Кушвинского завода прокатных валков (ЗАО "КЗПВ").

"Предлагаемый налоговый вычет может стать действенным инструментом стимулирования спроса на российское промышленное оборудование, поскольку его применение позволит металлургическим предприятиям снизить затраты на техническое перевооружение, а размещение заказов у российских производителей обеспечит больший мультипликативный эффект для отечественной промышленности по сравнению с закупкой импортного оборудования за счет дополнительной загрузки поставщиков комплектующих и материалов", - сказали в Минпромторге, добавив, что "при проработке меры рассматривается возможность включения в перечень термического, литейного и прокатного оборудования, в том числе чугунных и стальных прокатных валков".

Конкретный размер вычета и условия его применения будут проработаны совместно с Минфином после дополнительных расчетов, отметили в ведомстве.

В начале ноября Совет Федерации по итогам правительственного часа с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова рекомендовал правительству проработать вопрос о введении налогового вычета по акцизу на жидкую сталь при закупках российского оборудования.

Кушвинский завод прокатных валков, судя по последнему опубликованному отчету за 2021 год, специализируется на производстве чугунных валков и входит в "Перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли" Минпромторга, утвержденный в 2020 году. Его продукцию "получают большое количество потребителей России и ближнего и дальнего зарубежья". Выручка предприятия в 2021 году составила 2,98 млрд рублей, валовая прибыль - 722,57 млн рублей, среднесписочная численность сотрудников на 2021 год - 720 человек. Структура акционеров КЗПВ не раскрывается - акционерами общества являются физлица с долей в капитале менее 25%.

Весной 2020 года КЗПВ запустил в Кушве первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 тонн. Стоимость проекта составила 200 млн рублей, из которых 61 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа. В начале 2022 года завод ввел производство чугунных валков массой более 60 тонн, которые используются на станах 5000. Инвестиции в проект превысили 450 млн рублей. Ранее для станов 5000 валки в России не производились, новое производство должно было заместить импорт на 35%.

Среди российских партнеров компании на сайте завода названы "Мечел", "Евраз", НЛМК, "Северсталь", ОМК, завод выпускает сортопрокатные, листопрокатные валки и бандажи для универсальных станов.

Акциз на жидкую сталь был введен с 1 января 2022 года. Вертикально интегрированные металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, не раз обращались в профильные министерства с предложениями о корректировке формулы акциза. Позиция Минфина при этом оставалась неизменной - ведомство не поддерживало пересмотр формулы акциза или его отмену.