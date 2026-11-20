Банк России в октябре снизил объем золота в резервах еще на 0,3 млн унций

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в октябре снизил объем золота в резервах еще на 0,3 млн унций (примерно на 9 тонн, формат данных ЦБ не позволяет дать точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 ноября объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 72,5 млн унций (менее 2,26 тысячи тонн) на $292 млрд. В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,4%, в стоимостном - на 3,2%.

Россия в 2026 году каждый месяц снижает объем золота в резервах на 0,2-0,3 млн унций. Всего с начала года он сократился на 2,3 млн унций (около 72 тонн) и "откатился" к уровню ноября 2019 года.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и в течение нескольких лет динамика объема золота в резервах была менее выраженной (как правило, плюс-минус 0,1 млн унций).