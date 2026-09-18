ЦБ РФ в августе снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в августе снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73 млн унций (порядка 2,27 тыс. тонн) на $333,5 млрд. В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,3%, в стоимостном - вырос на 13,9%.

РФ в 2026 году каждый месяц снижает объем золота в резервах на 0,2-0,3 млн унций. Всего с начала года он сократился на 1,8 млн унций (около 56 тонн).

"Небольшое снижение, которое сейчас есть, оно связано в основном с операциями Минфина, со средствами Фонда национального благосостояния, это происходит в рамках бюджетного правила. Также золото используется для производства монет, - прокомментировала динамику объемов золота в резервах председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 сентября. - Подробности наших операций с золотом дополнительных мы не раскрываем".

Набиуллина отметила, что текущий глобальный тренд на закупки золота центробанками может соответствовать стратегии, которую ЦБ РФ реализовал с 2014 по 2020 годы. "Поэтому мы занимаем шестое место в мире по величине запасов золота", - напомнила она.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и в течение нескольких лет динамика объема золота в резервах была менее выраженной (как правило, плюс-минус 0,1 млн унций).