Brent торгуется у $92,62 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны утром в понедельник. Давление на рынок оказывает общее ослабление аппетита к риску после обвала американских акций в пятницу из-за опасений в отношении перспектив ИИ-сектора и его способности стимулировать рост мировой экономики.

Сообщения о продолжающихся атаках на нефтяную инфраструктуру и танкеры на Ближнем Востоке поддерживают цены на нефть. В воскресенье йеменские хуситы нанесли удары по электростанции Аш-Шукайк и порту Джизан в Саудовской Аравии. Накануне они сообщили, что военные арабской коалиции во главе с Эр-Риядом нанесли авиаудары по двум электростанциям к северу от йеменского города Саада и в йеменском портовом городе Моха. В минувшие выходные также стало известно о нескольких нападениях на суда в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива.

К 8:20 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,05%) до $92,62 за баррель. В пятницу Brent подорожалa на $0,59 (0,64%), до $92,57 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,12%), до $83,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,97 (1,18%), до $83,41 за баррель.

"При нынешних объемах поставок нефти с Ближнего Востока мировые запасы должны увеличиваться, - отмечает экономист Commonwealth Bank of Australia Джон О. - Тем не менее в настоящее время рынок закладывает в цены премию в размере $25-30 за баррель из-за опасений эскалации военного конфликта между США и Ираном".

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), за неделю с 12 по 18 ноября по меньшей мере шесть нефтяных танкеров подверглись атакам в районе Ормузского пролива и его окрестностях. За этот период было зафиксировано четыре нападения в Ормузском проливе и два в Персидском заливе.