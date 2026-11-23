Узбекистан и Иордания сформировали портфель перспективных инвестиционных проектов и торговых соглашений

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Портфель перспективных инвестиционных проектов и торговых соглашений сформирован по итогам переговоров министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруба Кудаха, сообщила пресс-служба узбекистанского министерства.

Стороны рассмотрели расширение взаимной торговли, привлечение инвестиций и развитие промышленной кооперации в геологии, химической и горнодобывающей промышленности, энергетике, текстильной отрасли, сельском хозяйстве и фармацевтике, а также подготовку соглашения о преференциальной торговле.

Особое внимание было уделено созданию совместных производств в обеих странах, внедрению современных технологий, наращиванию экспортных поставок и развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, обсуждались развитие логистических мощностей и грузовых авиаперевозок.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит Иорданию с государственным визитом.