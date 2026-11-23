Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник корректируется вверх после ощутимого падения на минувшей неделе, поддержку оказывает улучшение внешней сырьевой конъюнктуры (растут металлы и нефть); инвесторы ожидают новостей на тему дальнейших переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2360,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 904,77 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+3,8%), "Полюса" (+3,5%), ПАО "Южуралзолото" (+3%), "Московской биржи" (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), но просели акции "Газпрома" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составляет 82,1911 руб. (+26,21 копейки).

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