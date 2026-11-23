Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти и после роста в предыдущую сессию.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1875 руб. (+4,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Юань может отступить к нижней границе диапазона 12-12,5 руб. на этой неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

"Рубль умеренно укрепился на прошлой неделе по отношению к основным мировым валютам, несмотря на коррекцию цен на нефть, - пишут они. - Восстановление предложения валюты со стороны экспортеров позволило компенсировать ухудшение внешней конъюнктуры и повышенные покупки валюты по бюджетному правилу. На этой неделе ожидаем попыток рубля продолжить укрепление".

Поддержку, по мнению экспертов банка, окажет подготовка экспортеров к налоговым выплатам 30 ноября, а дальнейшее снижение цен на нефть останется сдерживающим фактором.

"Юань может отступить к нижней границе диапазона 12-12,5 рубля, а доллар - в район 80 рублей, - прогнозируют аналитики. - При восстановлении нефтяных цен цели по юаню и доллару могут сместиться к 11,8 и 78 руб. соответственно".

Цены на нефть стабильны утром в понедельник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве составляют $92,43 за баррель, что на 0,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,1%, до $83,33 за баррель.

Давление на рынок оказывает общее ослабление аппетита к риску после обвала американских акций в пятницу из-за опасений в отношении перспектив ИИ-сектора и его способности стимулировать рост мировой экономики.

В то же время сообщения о продолжающихся атаках на нефтяную инфраструктуру и танкеры на Ближнем Востоке оказывают поддержку ценам на нефть.