Заморозка цен на удобрения для рынка РФ продлена до июня 2027 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мера по фиксации предельных цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка РФ продлена на период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее правительство РФ продлило действие квот на экспорт удобрений на этот же период. Общий объём экспортной квоты составит свыше 18,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - более 11,3 млн тонн (включая аммиачную селитру - более 2,3 млн тонн), для сложных удобрений - более 7,5 млн тонн.

Цены на азотные и сложные удобрения для российских аграриев были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями ФАС, предельные цены были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, позднее индексация не проводилась.