Индекс МосБиржи просел к 2330 пунктам вслед за нефтью

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник вернулся к снижению вслед за нефтью (январский фьючерс на Brent просел к $92 за баррель), индекс МосБиржи опустился в район 2330 пунктов, обновив минимум за полтора месяца (с 9 октября).

К 11:00 индекс МосБиржи составил 2333,6 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался в рамках коррекции в район 2370 пунктов), индекс РТС - 894,42 пункта (-0,8%).

Локомотивом снижения выступают акции "Газпрома" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "Татнефти" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%) и "Яндекса" (-1,2%).

Подорожали акции "Полюса" (+3,4%), "ВК" (+2,6%), "Русала" (+0,6%) и "АЛРОСА" (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 составил 25,81 млрд рублей (из них 3,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,67 млрд рублей на бумаги "ВК" и 2,48 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Котировки фьючерсов на январь нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:01 по московскому времени снизились до $92,09 за баррель (-0,5%).