Китай примет ряд мер для стабилизации фондового рынка

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китай примет ряд мер для стабилизации фондового рынка, в том числе снизит минимальный размер обеспечения для операций с использованием заемных средств, что позволит привлечь на рынок дополнительные ресурсы, сообщил Китайский комитет по контролю над ценными бумагами (CSRC). Об этом сообщает "Синьхуа".

Шанхайская, Шэньчжэньская и Пекинская фондовые биржи с 30 ноября с одобрения регулятора снизят минимальный маржинальный коэффициент до 80% со 100%. По оценкам экспертов, это может принести порядка 400 млрд юаней ($59,58 млрд) дополнительных средств.

Корректировка коэффициента маржинальности рассматривается как один из ключевых инструментов проведения контрциклического регулирования на фондовом рынке Китая. По словам экспертов, практика прошлых лет показывает, что неоднократные снижения этого коэффициента приводили к увеличению остатков на маржинальных счетах и активизации торговой деятельности, оказав существенный стабилизирующий эффект на фондовый рынок.

Кроме того, Шанхайская и Шэньчжэньская биржи ввели новый пакет мер по снижению комиссионных. При этом введенные в этом году меры, предусматривающие отмену платы за листинг и комиссий за проведение операций с облигациями, будут продлены еще на два года - до 2028 года.

Шэньчжэньская фондовая биржа также объявила о начале общественного обсуждения введения института маркет-мейкеров для акций, которые торгуются на площадке ChiNext (китайский аналог американской биржи Nasdaq, ориентированный на быстрорастущие компании). В сообщении биржи говорится, что внедрение системы маркет-мейкеров является важным институциональным механизмом, направленным на укрепление поддерживающих рынок сил, повышение его устойчивости и улучшение качества операций.

Эти меры приняты после того, как в последние дни основные фондовые индексы Китая продемонстрировали существенное снижение.

В начале торгов 23 ноября падение Shanghai Composite превышало 1%, в результате чего он опускался ниже психологически важной отметки 3500 пунктов впервые с июля 2025 года, а гонконгский Hang Seng уходил вниз до минимума за 19 месяцев. К концу сессии оба индикатора отыграли это снижение и завершили день незначительными изменениями.