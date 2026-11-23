Цены на электроэнергию в Японии достигли максимума за четыре года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость электроэнергии в Японии поднялась до самого высокого уровня более чем за четыре года на фоне похолодания.

Общенациональная цена на электричество с поставкой "на день вперед" в понедельник достигла 37,5 иены ($0,24) за кВт.ч, что на 6% выше показателя неделю назад, по данным Японской биржи электроэнергии. Это максимум с августа 2022 года.

Прогнозы холодной и снежной погоды в ряде регионов страны указывают на вероятный рост потребления газа, сообщает агентство Bloomberg. При этом из-за перебоев в поставках через Ормузский пролив цены на СПГ и уголь держатся на многолетних максимумах.

Тем временем ожидания суровых холодов в Европе грозят усилением глобальной конкуренции за свободные объемы сжиженного газа, который используется для отопления в зимний период, отмечают эксперты.

По прогнозу метеорологов, во вторник температура в регионе Тюбу (центральная часть Японии) будет примерно на 3 градуса ниже среднего значения за последние 30 лет, а на севере страны ожидаются снегопады. Кроме того, облачная погода, прогнозируемая на большей части территории страны, приведет к снижению выработки электроэнергии солнечными электростанциями.