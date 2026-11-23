Поставки трубопроводного газа в КНР в сентябре выросли на 12%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре 2026 года получил по газопроводам 5,825 млрд куб. м газа, что на 12% больше, чем годом ранее (5,218 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

КНР получает газ по газопроводам из России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.

Обычно в сентябре в преддверии начала зимнего полугодия на объектах добычи и транспорта проводятся профилактические работы, что находит своё подтверждение в статистике. Так, на российском газопроводе "Сила Сибири" с 15 по 22 сентября проводилось техническое обслуживание с приостановкой поставок газа. Поставки газа из Туркменистана год назад, в сентябре 2025 года, также сокращались по сравнению с соседними месяцами. Однако в 2026 году в сентябре они остались на уровне предыдущего месяца (те же примерно 2,5 млрд куб. м), что обеспечило рост суммы поставок трубопроводного газа.

Импорт СПГ в отчетном месяце составил 5,534 млн тонн (7,196 млрд куб. м), что на 4% меньше, чем годом ранее.

Россия нарастила поставки СПГ на 78% - до 1,511 млн тонн, заняв по объему второе место после Австралии (2 млн тонн, +24%). Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Снова за месяц не было получено ни одной партии СПГ из США.

Реэкспорт СПГ в сентябре составил 5% от импорта (в августе было 9%): по одной крупнотоннажной партии было продано в Южную Корею, Таиланд и Сингапур.