Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-октябре выросло на 11%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Поступление доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, в бюджетную систему РФ в январе-октябре выросло на 11%, до 54,6 трлн рублей, говорится в материалах к встрече президента Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым.

Налоговые поступления в федеральный бюджет увеличились на 10,4%, или на 2,2 трлн рублей. Драйвером роста стали ненефтегазовые доходы, которые выросли на 24%.

Поступления НДС демонстрируют существенный рост в структуре доходов бюджета. По итогам 10 месяцев 2026 года по НДС в бюджет поступило на 2,6 трлн рублей больше (+33%), чем в прошлом году.

При этом, как говорится в материалах, увеличение ставки НДС с 1 января 2026 года обеспечило прирост поступлений в размере 783 млрд рублей.

Прогнозные дополнительные поступления по итогам года оценивались в 1,187 трлн рублей. За первое полугодие их объем составил 426 млрд рублей.

Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет выросло на 8%. Эта динамика обусловлена ростом налоговой базы, которая показала следующую тенденцию: при снижении в первом квартале на 6%, в первом полугодии рост составил 6%, а по итогам 9 месяцев уже 12%, поясняет ФНС.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ составили 17,5 трлн руб., увеличившись на 9,4%, или на 1,5 трлн рублей.

Глава ФНС на встрече с президентом отметил, что после внедрения Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) с июня вырос объем импорта товаров из государств - членов ЕАЭС на 18%, ввоз товаров из третьих стран увеличился на 14%. "Здесь налоговая служба выступила как некий системный интегратор, потому что мы собираем данные у наших импортеров, получаем обеспечительный платеж, формируем так называемый QR-код. И дальше это переходит на борт работы коллег таможенной службы. Мы вместе, мне кажется, неплохо поработали, очень четко всю инфраструктуру коллеги развернули", - сказал Егоров, отметив, что основная часть наблюдаемого роста товаропотока - это легализация ввоза товаров.

Сборы ввозного НДС с учетом обеспечительного платежа увеличились на 30%. Вклад системы СПОТ за счет обеления импортных операций составил 41 млрд рублей при плановом эффекте на 2026 год в размере 50 млрд рублей.

Егоров также сообщил о запуске в этом году совместно с Верховным судом РФ проекта по работе с долгом граждан. По его словам, ранее эта система работала так, что если человек забывал оплатить налоговый платеж, он "оказывался в ситуации, когда он проходил через налоговую, а затем через судебную систему и оказывался во взыскании судебных приставов". Так как средний срок взыскания составлял 12 месяцев, это приводило к тому, что долг возрастал в среднем в 1,5 раза. "Это и пени, и судебная пошлина, и сборы за взыскания судебных приставов", - пояснил глава ФНС.

Теперь же все данные по гражданину объединены на один ИНН. "Теперь тебе не надо платить по разным бюджетам, ты можешь заплатить по своему ИНН, и сразу все деньги приходят, а мы сами их уже распределяем. Это видно и в налоговых данных, это видно на Госуслугах, это видно в банках. Ты везде можешь узнать свою информацию. Если все же ты забыл, у тебя списывает банк, но при этом ты имеешь право обратиться с жалобой в налоговую, с иском в суд", - пояснил Егоров. В результате, по его словам, должниками перестали быть 7 млн человек, а из-за сокращения срока взыскания до одного месяца рост долга составляет в пределах 2%. Если в 2025 году было 3,8 млн судебных заседаний по взысканию долгов с граждан, то в текущем - 120 тыс. Бюджетный эффект от внедрения этой меры за 10 месяцев составил 60 млрд рублей дополнительных поступлений.

Также, по словам Егорова, в текущем году 35,5 млн граждан, что составляет 98% тех, кому положены налоговые льготы, в результате межведомственного взаимодействия с 17 федеральными ведомствами получают меры поддержки без обращения в инспекцию. В 2027 году планируется автоматизация оставшихся 2%. Доля ошибочных сведений, поступающих в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия, составляет 0,1%.