Аналитики Goldman Sachs прокомментировали падение рынка США на прошлой неделе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Обвал фондового рынка США на прошлой неделе создал привлекательную возможность для покупки американских акций, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc., передает Bloomberg.

Они предупреждают, однако, что инвесторы сохраняют крупные позиции в акциях, и это может свидетельствовать о том, что нужна еще более существенная распродажа активов, чтобы спровоцировать действительно значимое ралли на рынке акций.

Фондовые индексы США резко упали в пятницу на опасениях в отношении перспектив ИИ-сектора и его способности стимулировать рост мировой экономики.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,93%, потеряв за неделю 8%, Standard & Poor's 500 упал на 3,7%, опустившись ниже 7000 пунктов впервые с апреля текущего года. Nasdaq Composite рухнул на 5,28%, растеряв весь рост с начала года.

Рассчитываемый Goldman Sachs Volatility Panic Index, оценивающий степень паники на рынке на основе волатильности, в пятницу подскочил до 9,8 пункта из 10, приблизившись к рекорду. Хедж-фонды активно сокращали вложения в акции, и объем "коротких" продаж существенно превышал объем "длинных" позиций.

Сокращение вложений хедж-фондов в акции зашло "довольно далеко", и приближается "тактически" благоприятный момент для входа инвесторов в рынок, говорится в рекомендациях Goldman Sachs для клиентов, опубликованных в воскресенье.

Однако они отмечают, что несколько серьезных сдерживающих факторов сохраняется: позиции инвесторов на фондовом рынке в целом остаются значительными, Федеральная резервная система США, вероятно, продолжит повышать ставку, а будущая отдача от масштабных инвестиций в ИИ по-прежнему остается под вопросом.

"Как правило, паника, подобная той, которую мы наблюдали в последнее время, создает хорошие возможности для начала наращивания рискованных позиций", - отмечают эксперты Goldman Sachs. Однако в нынешней ситуации есть два важных фактора, которые вызывают опасения, предупреждают они.

Во-первых, серьезным препятствием для существенного восстановления американского рынка акций может стать ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, считают эксперты. Вторым важным фактором является позиционирование инвесторов в целом: общего выхода из акций не было в отличие от действий хедж-фондов.

"В целом мы наблюдали чрезвычайно сильную панику и массовое закрытие позиций хедж-фондами, однако не увидели масштабного выхода инвесторов из акций, который исторически предшествовал наиболее сильным восстановлениям рынка", - отмечают в Goldman Sachs.