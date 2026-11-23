"Газпром нефть" запатентовала технологии полного цикла производства биотоплива

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) технологии производства авиационного и судового биотоплива, включая проект первой в России мобильной установки для выпуска этих видов товаров, сообщила компания.

"Технологии позволяют производить экологичное топливо с низким углеродным следом, используя в качестве основы фритюрное масло, животные жиры и талловые масла от переработки древесины. Эти технологии являются частью реализуемой "Газпром нефтью" комплексной программы по развитию низкоуглеродных решений. Компания уже вывела на российский рынок экологичное топливо для морского транспорта, произвела и протестировала первую партию отечественного авиационного SAF-топлива. Также "Газпром нефть" выступила инициатором создания в России единой системы сертификации биотоплива для оценки снижения выработки углекислого газа на жизненном цикле производства и применения экологичного моторного топлива", - говорится в пресс-релизе.

SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, производимое из альтернативных источников сырья. Его использование позволяет до 80% сократить выбросы парниковых газов при авиаперевозках по сравнению с традиционным керосином. С 2027 года использование SAF-топлива или других инструментов декарбонизации станет обязательным для авиакомпаний на международных маршрутах.