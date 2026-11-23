Китай за 10 месяцев 2026 г. увеличил импорт меди из РФ на 32%, алюминия - на 25%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китай за январь-октябрь 2026 года увеличил импорт рафинированной меди из России в денежном выражении на 32%, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

Импорт рафинированной меди из России за 10 месяцев этого года составил $4,96 млрд (против $3,76 млрд годом ранее).

Это около 366 тыс. тонн по средней цене LME за этот период (около $13,54 тыс. за тонну). Средняя цена меди за год выросла примерно на 40%.

В октябре поставки рафинированной меди из России оцениваются в $828 млн, что в 1,8 раза выше данных годичной давности ($458 млн).

Импорт медной руды и концентрата в январе-октябре 2026 года вырос по стоимости в 2,3 раза, до $5,87 млрд (против $2,59 млрд годом ранее). Крупным поставщиком медного концентрата в Китай является Быстринский ГОК "Норникеля", расположенный в Забайкальском крае.

Импорт первичного алюминия в Китай из РФ за январь-октябрь вырос на 25% к данным годичной давности, до $6,41 млрд. Это около 1,95 млн тонн по средней цене LME за десять месяцев 2026 года (около $3,28 тыс.), которая примерно на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре Китай ввез алюминия из РФ на $565 млн, что на 23% больше, чем годом ранее.

Поставки необработанного никеля из России за 10 месяцев текущего года оцениваются в $1,16 млрд, что на уровне данных годичной давности. Это около 67,2 тыс. тонн по средней цене LME за этот период (около $17,25 тыс.). Никель на LME подорожал за год примерно на 13%.

В октябре поставки никеля оцениваются в $78,6 млн, что в 4,6 раза выше уровня октября прошлого года.

Поставки никелевой руды и концентрата выросли на 18% г/г, до $286 млн.

Доля Китая в поставках российских цветных металлов стала расти в 2022 году. Хотя крупнейшие производители российских цветных металлов "Норникель" и "Русал" не включены в санкционные списки ЕС и США, европейские потребители отказывались от контрактов. Повлиял также введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на склады LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

Экспорт алюминия из России в США прекратился в конце 2023 года, когда США установили заградительные пошлины в размере 200%. Позже ограничивать потребление российского алюминия стал ЕС, установив в феврале 2025 года для него квоту в 275 тыс. тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год. Полностью импорт алюминия из России будет запрещен к концу 2026 года.