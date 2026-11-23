СД "Самолета" рассматривает предложения акционерам в связи с реструктуризацией долга группы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" на заседании в понедельник рассматривает предложения акционерам о согласии на совершение крупных сделок. Как уточнила компания, речь идет о предложениях акционерам в связи с реструктуризацией корпоративного долга группы.

Также совет директоров в понедельник определяет цену выкупа бумаг у акционеров, не согласных с этими сделками.

О финансовых проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. С тех пор девелопер неоднократно задерживал исполнение обязательств по облигациям, объясняя это техническими причинами, в последний раз - в ноябре. На текущий момент общий облигационный долг компании - 80,5 млрд рублей.

По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов "Самолета" составлял 325,3 млрд рублей, долгосрочных - 448,1 млрд рублей. Отношение чистого долга за вычетом остатков на счетах эскроу к скорректированной EBITDA выросло за полугодие до 3,88х с 2,98х.